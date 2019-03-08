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Российские кёрлингистки вышли в полуфинал Универсиады в Красноярске

Российские кёрлингистки вышли в полуфинал Универсиады в Красноярске
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Женская сборная России по кёрлингу взяла верх над командой Швеции в заключительном матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 7:5.

Кёрлинг. XXIX Всемирная зимняя универсиада. Красноярск. Женщины. Групповой этап
Россия — Швеция — 7:5 (2:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0, X).

Ввиду большого преимущества сборной России команды приняли решение не проводить 10-й энд.

За команду России выступали Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева, Мария Комарова и Анна Веневцева (запасная).

Ранее россиянки обыграли команды Южной Кореи, Швейцарии, Японии, Великобритании, Италии и Чехии, а также проиграли сборным Китая и Канады. Сборная России гарантировала себе место в полуфинале.

Матчи плей-офф начнутся 9 марта, а 10 марта будут известны обладатели медалей зимней Универсиады.

Универсиада-2019. Женщины. Групповой этап. Россия - Швеция
08 марта 2019 года, пятница. 10:00 МСК
Российские кёрлингистки одержали 6-ю победу на Универсиаде-2019, обыграв Чехию
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