Российские кёрлингистки вышли в полуфинал Универсиады в Красноярске

Женская сборная России по кёрлингу взяла верх над командой Швеции в заключительном матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 7:5.



Кёрлинг. XXIX Всемирная зимняя универсиада. Красноярск. Женщины. Групповой этап

Россия — Швеция — 7:5 (2:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0, X).

Ввиду большого преимущества сборной России команды приняли решение не проводить 10-й энд.



За команду России выступали Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева, Мария Комарова и Анна Веневцева (запасная).



Ранее россиянки обыграли команды Южной Кореи, Швейцарии, Японии, Великобритании, Италии и Чехии, а также проиграли сборным Китая и Канады. Сборная России гарантировала себе место в полуфинале.



Матчи плей-офф начнутся 9 марта, а 10 марта будут известны обладатели медалей зимней Универсиады.