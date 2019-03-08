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Бразилец-фигурист, ставший звездой Универсиады: было тяжело, но не упал ни разу

Фото: krsk2019.ru
Бразилец-фигурист, ставший звездой Универсиады: было тяжело, но не упал ни разу
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Бразилец Лаерте Руан де Оливейра де Лима на Универсиаде в Красноярске ничего не выиграл, но известен стал каждому. Дело в том, что де Лима показал крайне низкий результат – 12,41 балла. За аксель в полтора оборота и сальхов в один оборот он получил за технику 1,75 балла, а за компоненты сразу 10,70. О своём дебюте на соревнованиях рассказал сам де Лима.

«Начал кататься из-за работы, был смотрителем катка. Ещё через два года познакомился со своей будущей женой Кристиной Гарсиа, которая показала мне мир катания на коньках. Я влюбился в него и захотел кататься на коньках, но в Бразилии не так много мест для катания. Я занимаюсь там же, где работаю. Вначале мне казалось невозможным добраться до такого большого турнира, как Универсиада. Я счастлив здесь оказаться, я впервые на соревнованиях такого масштаба. Столько участников, было тяжело, но я ни разу не упал. А в целом мне здесь очень понравилось, ко мне все хорошо относились. У меня было всё, что мне требовалось. Я чувствовал поддержку болельщиков, всё на отличном уровне», — сказал бразильский фигурист.

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