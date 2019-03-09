Российские кёрлингистки проиграли Южной Корее в полуфинале Универсиады

Женская сборная России по кёрлингу проиграла Южной Корее в полуфинале Универсиады-2019.
Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева уступили кореянкам со счётом 4:7.
Кёрлинг. XXIX Всемирная зимняя универсиада. Красноярск. Женщины. Полуфинал
Россия — Южная Корея — 4:7 (2:0, 1:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:3, 1:0, X)
Ввиду большого преимущества сборной Южной Кореи команды приняли решение не проводить 10-й энд.
В другом полуфинальном матче сборная Швеции победила Великобританию — 10:2. В финале шведки встретятся с Южной Кореей, а Россия и Великобритания разыграют третье место.
Финал и матч за третье место пройдут 10 марта. Универсиада завершится 12 марта.