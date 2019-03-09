«Ростов-Дон» завершил основной раунд ЛЧ победой над «Оденсе»

Гандболистки команды «Ростов-Дон» завершили основной раунд Лиги чемпионов победой в домашнем матче с датским «Оденсе» со счётом 25:19. Самой результативной в составе российской команды стала Анна Сень, забившая 6 мячей. По 5 раз отличились Виктория Борщенко и Ксения Макеева.

Матч не имел турнирного значения, так как «Ростов-Дон» досрочно гарантировал себе выход в четвертьфинал. Соперниками россиянок могут стать венгерский «Ференцварош» или румынский «Бухарест». «Ростов-Дон» сыграет с венгерками в четвертьфинале, если они 10 марта на своей площадке победят словенский «Крим Меркатор». При любом другом результате ростовчанкам предстоит визит в Румынию.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Группа 1. 10-й тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Оденсе» (Дания) – 25:19 (14:10)