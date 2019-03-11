Кулижников стал победителем Кубка мира на дистанции 500 м

Российский спортсмен Павел Кулижников выиграл общий зачёт Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м.

В забеге на финальном этапе в Солт-Лейк-Сити Кулижников стал лишь 12-м, что не помешало ему выиграть Малый хрустальный глобус.



Напомним, в 2015 году Кулижников побеждал в Кубке мира на дистанциях 500 и 1000 м, а также в общем зачёте турнира.

В женских соревнованиях на дистанции 500 м россиянка Ольга Фаткулина стала третьей. На этапе в Солт-Лейк-Сити она заняла второе место. Фаткулина является серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года на дистанции 500 м и чемпионкой мира на дистанции 1000 м.

Напомним, ранее россиянин Денис Юсков выиграл зачёт Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 м.