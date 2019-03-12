Фигурист Коляда представил новый показательный номер

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2017 и 2018 годы) Михаил Коляда на юбилейном вечере в честь санкт-петербургских тренеров Тамары Москвиной и Алексея Мишина представил новый показательный номер «Чарли Чаплин».

«Буквально вчера прошёл вечер, посвящённый 50-летию тренерской деятельности Т.Н. Москвиной и А.Н. Мишина, на котором я представил свой новый показательный номер, надеюсь, вам всем он понравился, постараемся и дальше радовать интересными образами! Всем мир!» — написал Коляда на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Михаила Коляды.

На следующей неделе Коляда в составе сборной России выступит на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдёт в Сайтаме (Япония).