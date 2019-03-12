Агент Медведевой: отписка от «инстаграма» Туктамышевой – техническая ошибка

Агент фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа прокомментировал информацию о том, что его клиентка отписалась в «инстаграме» от Элизаветы Туктамышевой.



«Женя не отписывалась от Туктамышевой, так как не имела возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было. Все свое время она посвящает сейчас подготовке к чемпионату мира.



Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера. Женя вообще не заходит в «инстаграм» перед соревнованиями. Не стоит искать проблему там, где её нет. Возможно, SMM-менеджер при работе с подписками допустил техническую ошибку. У Жени и Лизы прекрасные отношения», – цитирует Матуа «Р-Спорт».



Напомним, Медведева выступит в составе сборной России на грядущем чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Туктамышева попала в состав лишь в качестве запасной.

Медведева отписалась от Туктамышевой в «Инстаграме» после публикации мемов с ней