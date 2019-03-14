Глава ВАДА: решение восстановить в правах РУСАДА было правильным

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди прокомментировал решение исполкома организации восстановить в правах РУСАДА.

«Насколько правильным было решение признать РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года, настолько же верным для чистого спорта, на мой взгляд, было и решение исполкома восстановить в правах РУСАДА в сентябре 2018-го.

Конечно, это было непростое решение, и я чётко понимаю причины, которые были препятствием для восстановления. Но в свете событий, которые произошли, такое решение оказалось правильным. Безусловно, доступ к данным Московской лаборатории стал огромным шагом вперёд в этой саге. Если данные корректны и полны, это полностью меняет всё дело.



Сейчас, как никогда раньше, нам нужно единение для повышения доверия к антидопинговой системе. Единство станет нашей силой», — цитирует Риди Inside the Games.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.