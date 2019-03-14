Попова и Мозгов: Пападакис и Сизерон 5 лет делают одно и то же. Кому это нужно?

Победители Универсиады в Красноярске в танцах на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов не считают трёхкратных чемпионов мира, французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона, настолько замечательными, как о них все говорят.

«Они катаются безумно круто в плане мягкости, скатанности. Насчёт чистоты — момент достаточно спорный. Первые два сезона у них был эффект «вау». А сейчас они… не меняют своего стиля. Они такие же нежные, страдающие. Многим это нравится. Но лично мне не нравится, когда пара не развивается, а держится в одной своей колее», — приводит слова Мозгова Sport24.

«Для меня непонятно, когда люди пять лет делают одну и ту же поддержку. Или исполняют один и тот же элемент и в произвольной, и в короткой программах. Зачем тогда вы катаетесь, если не делаете ничего нового? Для чего каждый день приходить на тренировки и убиваться?

Окей, когда судьи говорят: «Нет, это — точно нет». И тебе приходится в спешном порядке что-то вставлять в программу. Но когда ты заведомо используешь старые поддержки, у меня возникает вопрос: «Зачем?» Да, ты это будешь делать хорошо, потому что ты это делаешь уже пять лет. Но кому это нужно?» — добавила Попова.