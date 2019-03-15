Призовой фонд Кубка мира по вольной борьбе в Якутске составит $100 тыс.

Призовой фонд Кубка мира по вольной борьбе, который пройдёт 16-17 марта в Якутске, составит $ 100 тыс. Об этом сообщил вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

«Все участники Кубка мира, а это восемь лучших сборных по итогам чемпионата мира—2018, уже прибыли в Якутск. Все требования регламента UWW выполнены, включая призовой фонд в $ 100 тыс. Он был сформирован оргкомитетом Кубка мира при поддержке компании АЛРОСА. Сборная — победитель получит 50 тыс. Серебряный и бронзовые призёры соответственно получат 30 и 20 тысяч», — уточнил Брюсов.

Соперниками сборной России по групповому турниру Кубку мира станут команды Кубы, Японии и Турции. В другой группе поборются сборные США, Ирана, Грузии и Монголии. Победители групповых турниров встретятся в финале.

Якутия впервые принимает турнир такого уровня по олимпийскому виду спорта. Инициатором проведения Кубка мира выступил глава Якутии Айсен Николаев, который также возглавил оргкомитет по подготовке турнира.



К открытию турнира в зале «Сокровищницы Якутии» выставлено панно из драгоценных камней, представляющее логотип Кубка мира. Всего в работе были использованы более четырёх сотен камней общим весом около 500 карат.