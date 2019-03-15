Навка оценила шансы российских фигуристов на чемпионате мира в Сайтаме

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006) Татьяна Навка оценила шансы российских спортсменов на грядущем чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
«Нужно надеяться и верить. У нас достаточно неплохо выступила наша сборная на чемпионате Европы, и я уверена, что как и в парном катании, так и в женском одиночном есть возможности стоять на высших ступеньках пьедестала.
У нас прекрасные молодые танцоры – две пары, которые также могут бороться за пьедестал чемпионата мира. А мужчины… Мужчины поменялись с женщинами местами почему-то. Будем верить в чудо», – цитирует Навку «Р-Спорт».
Чемпионат мира пройдёт с 18 по 24 марта.
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