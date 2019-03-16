Завозин: приятно, что Медведева так высоко оценила мою помощь

Тренер группы Елены Буяновой Максим Завозин рассказал, как недолго поработал с Евгенией Медведевой, когда в конце 2018 года та задержалась в Москве после чемпионата России.

«Женя – потрясающая! Она настоящий трудоголик, работает с сумасшедшей самоотдачей и при этом крайне интересный и позитивный человек. Не могу сказать, что лично я с ней много времени провёл, но чём-то помогал, где-то подсказывал. А Женя впитывала всю информацию, как губка. Она меня просила раскатывать её в начале тренировок. Ну и с обеими дорожками я ей немного помог. Когда прочитал её слова обо мне в «инстаграме» и в интервью, не скрою, было приятно, что Женя так высоко оценила мою помощь.

Выступление Медведевой на чемпионате России? Это был далеко не лучший её прокат. Думаю, причина – в излишнем волнении. Женя прекрасно обучена, но психологически она была не совсем готова. И когда она смогла себя перебороть на финале Кубка России, мы все были очень рады.

Справедливо ли, что на чемпионат мира едет Медведева, а не Туктамышева? Обе девушки достойны участия в таком турнире. Да, Лиза провела очень хороший сезон, а Женя — призёр Олимпиады, столько лет тянула на себе сборную. Правила отбора были озвучены заранее, спортивный принцип никто не отменял», — приводит слова Завозина «Советский спорт».