Россиянки стартовали с победы над Швейцарией на чемпионате мира по кёрлингу

Женская сборная России по кёрлингу в стартовом матче чемпионата мира в Силькеборге (Дания) обыграла команду Швейцарии со счётом 11:5.
За сборную России выступили Алина Ковалёва (скип), Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова и Ульяна Васильева (запасная).
Кёрлинг. Чемпионат мира. Силькеборг, Дания
Женщины
Россия — Швейцария — 11:5 (0:1, 2:0, 0:2, 3:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1, 3:0, X:X).
В следующем матче группового этапа, который состоится завтра, 17 марта, сборная России сыграет с хозяйками соревнований.
Напомним, российские кёрлингистки с 2014 года не остаются без наград на чемпионатах мира. В прошлом году сборная России стала третьей. Действующими чемпионками мира являются канадки.