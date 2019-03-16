Россиянки стартовали с победы над Швейцарией на чемпионате мира по кёрлингу

Женская сборная России по кёрлингу в стартовом матче чемпионата мира в Силькеборге (Дания) обыграла команду Швейцарии со счётом 11:5.

За сборную России выступили Алина Ковалёва (скип), Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова и Ульяна Васильева (запасная).

Кёрлинг. Чемпионат мира. Силькеборг, Дания

Женщины

Россия — Швейцария — 11:5 (0:1, 2:0, 0:2, 3:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1, 3:0, X:X).

В следующем матче группового этапа, который состоится завтра, 17 марта, сборная России сыграет с хозяйками соревнований.

Напомним, российские кёрлингистки с 2014 года не остаются без наград на чемпионатах мира. В прошлом году сборная России стала третьей. Действующими чемпионками мира являются канадки.