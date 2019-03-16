Логинов: не думал, что могу взять медаль. Почувствовал это только на финише

Российский биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от эстафетной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Я почувствовал, что могу взять медаль, только на финишной прямой. До этого момента не думал об этом», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ранее Логинов сообщил, что не будет общаться с журналистами до окончания чемпионата мира. Исключение составят только обязательные пресс-конференции медалистов.

Отметим, для Логинова эта медаль стала третьей в карьере на чемпионатах мира и второй — на этом турнире. 9 марта 27-летний спортсмен стал серебряным призёром соревнований в спринте.

Напомним, мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету. Команда России в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова замкнула тройку призёров.

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