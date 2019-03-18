Российские тяжелоатлеты пропустили юношеский ЧМ в США из-за проблем с визами

Юношеская сборная России не смогла принять участие в чемпионате мира по тяжёлой атлетике, который проходил с 8 по 15 марта в Лас-Вегасе (США).

Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. По его словам, проблемы с оформлением виз возникли и у спортсменов из других стран. «На чемпионат мира в США не приехал ряд ведущих сборных: Китай, КНДР, Иран, Венесуэла, Белоруссия, Украина, а также многие лидеры других национальных команд.

Но, несмотря на катастрофически низкое число участников соревнований, американцы и глава Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) не согласны с тем, что турнир в Лас-Вегасе оказался провальным, а его итоги — сомнительными. Кроме того, Федерация тяжёлой атлетики США заверяет, что спортсмены всех федераций получили визы. На юношеских чемпионатах России, не говоря уже о первенствах Европы, регистрируется больше участников, чем на последнем чемпионате мира", — сказал Агапитов.

Также президент ФТАР отметил, что глава Азиатской федерации тяжёлой атлетики Мохамед Юсеф Альмана уже обратился к президенту IWF Тамашу Аяну с призывом сделать соответствующие выводы из-за отсутствия многих сборных на турнире в США.