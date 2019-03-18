Сборная России по спортивной гимнастике выиграла Кубок вызова в Германии

Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала победителем Кубка вызова, который состоялся в Германии, сообщает официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России.

Результат победителей по сумме упражнений — 170,995 балла. Второе место заняли представители Германии (168,162 балла), третьими стали гимнасты из Японии (168,065). Сборная России выступала на соревнованиях в следующем составе: Дмитрий Ланкин, Иван Стретович, Никита Игнатьев, Илья Кибартас, Александр Чичеров.

Ранее женская сборная России заняла на турнире второе место. За команду выступали Александра Щеколдина, Ангелина Мельникова, Дарья Белоусова, Ангелина Симакова и Ксения Клименко. Её результат — 159,496 балла. Россиянки уступили команде Бразилии (164,396) и опередили сборную Нидерландов (153,763), которая стала третьей.