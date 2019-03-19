Забияко: я летела в пропасть со скоростью света, но меня спасла Нина Мозер

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, рассказала, какое влияние на её карьеру оказала тренер Нина Мозер.

«Вот он — Токио. Именно здесь пять лет назад во время чемпионата мира началось моё становление как фигуристки сборной России! Тогда моё спортивное будущее было очень туманным. Я была не просто в подвешенном состоянии — я летела в пропасть со скоростью света. Но в один момент меня подхватила Нина Мозер.

В то время я каталась в паре с Александром Забоевым. Мы тренировались в Америке и представляли Эстонию. Отношения были не самыми простыми. И как раз перед чемпионатом мира стало понятно, что в Штаты мы больше не вернёмся. Александр просто разругался со всеми на катке.

На соревнования тогда уезжала, вообще не понимая, что будет дальше, где буду тренироваться, с кем. Просто собрала вещи — часть отправила домой, часть потащила за собой в Японию. И уже там моя жизнь совсем изменилась.

О том, что мной интересуется Нина Михайловна, я узнала от Максима Транькова. Мы разговорились как-то, он сказал, что Нина Михайловна хочет со мной поговорить и дал её номер. Набрала её сразу же после прокатов. Мы договорились встретиться.

Очень нервничала перед встречей. Мы всё обсудили, она дала несколько дней, чтобы я всё обдумала. Но я сразу понимала, что это лучший вариант. Это то, что поможет двигаться дальше и полностью доверилась Нине Михайловне.

Конечно, очень много воспоминаний и эмоций связано с Токио, куда я возвращаюсь впервые за это время. Очень волнительно и просто невероятно подъезжать к отелю, где я впервые встретилась с Ниной Михайловной, где решалась моя судьба. Этот турнир особенный для меня. И сейчас я по-настоящему счастлива здесь находиться», – цитирует Забияко Sport24.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Сайтаме (Япония) с 20 по 24 марта.