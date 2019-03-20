Погорилая: я бы не смогла раздеться на льду как Туктамышева

Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая высказала мнение по поводу нашумевшего показательного номера с раздеванием в исполнении российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Не разделяю этих восторгов. Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребёнок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» Впрочем, Лиза отдаёт себе отчёт в том, что делает. Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя. Уверена, зрителям нравится не только номер с раздеванием, но и её катание в целом», — цитируют Погорилую «Аргументы и факты».

Туктамышева — о показательном номере: возвращаю мужчин в фигурное катание