Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧМ в Японии

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар. Они установили мировой рекорд, получив за выступление 81,21 балла.

Второе и третье места заняли китайские дуэты Вэньцзин Суй/Хань Цун и Чэн Пэн/Цзинь Ян соответственно. Предыдущий мировой рекорд на чемпионате мира установили Вэньцзин Суй и Хань Цун (79,24).

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Спортивные пары. Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 81,21 (мировой рекорд)

2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 79,24.

3. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 75,51.

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 73,96...

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 69,99.

Произвольную программу пары представят завтра, 21 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

Забияко и Энберт последними исполнят короткую программу на ЧМ в Сайтаме