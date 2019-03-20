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Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧМ в Японии

Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧМ в Японии
Другие / Фигурное катание

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар. Они установили мировой рекорд, получив за выступление 81,21 балла.

Второе и третье места заняли китайские дуэты Вэньцзин Суй/Хань Цун и Чэн Пэн/Цзинь Ян соответственно. Предыдущий мировой рекорд на чемпионате мира установили Вэньцзин Суй и Хань Цун (79,24).

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Спортивные пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 81,21 (мировой рекорд)
2. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 79,24.
3. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 75,51.
4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 73,96...
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 69,99.

Произвольную программу пары представят завтра, 21 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

Фигурное катание. ЧМ-2019. Спортивные пары. Короткая программа
20 марта 2019 года, среда. 04:30 МСК
1
Россия
81.21
2
Китай
79.24
3
Китай
75.51
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