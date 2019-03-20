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Бутырская: Загитова сможет бороться с Кихирой, только если та допустит ошибки

Бутырская: Загитова сможет бороться с Кихирой, только если та допустит ошибки
Другие / Фигурное катание

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская прокомментировала возможную борьбу за золотую медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония) между Рикой Кихирой и Алиной Загитовой.

«Конечно, японки, и особенно Рика Кихира, которая сейчас первый номер сборной, хорошо подготовились к домашнему чемпионату. При идеальном прокате Кихира станет чемпионкой мира без вопросов. Если Рика исполнит тройной аксель и в короткой, и в произвольной программах, то её не догнать. Если она допустит ошибки, то при чистых прокатах Загитова может с ней бороться.

Не нужно забывать, что всё происходит в Японии, а родные стены всегда помогают — на сегодняшний момент это определяющий фактор. Одно дело — если бы соревнования проходили в России. Но в Японии будет гораздо тяжелее.

Однако в любом случае все старты, проходящие до чемпионата мира: первенство Европы, России, этапы Гран-при, — это подготовка. Самое главное — прийти в форму и показать лучший прокат на чемпионате мира. Будем надеяться, что все предыдущие выступления Загитовой были лишь тренировочным процессом, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Надеюсь, сейчас Алина избежит ошибок и будет достойно выглядеть», – цитируют Бутырскую «Известия».

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