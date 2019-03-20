Бутырская: Медведева должна сделать всё возможное и невозможное для успеха на ЧМ

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трёхкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская оценила перспективы Евгении Медведевой и Софьи Самодуровой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).



«Женя — опытный спортсмен, она через многое прошла. Раз ей выпал такой шанс, то нужно сделать всё возможное и невозможное для успеха. Необходимо доказать всем и самой себе, что выбор в её пользу был правильным. Да, на Медведевой очень большая ответственность, но я надеюсь, что она привела голову в порядок, потому что всё идёт от головы. Женя всё умеет делать на льду, она прекрасно катается. И надо пользоваться таким шансом, когда сезон складывается плохо, а в конечном итоге ты попадаешь на чемпионат мира.



Соня Самодурова, извините, пожалуйста, уже чемпионка Европы. Она так здорово каталась на этапах Гран-при, в финале Гран-при, что её уже многие знают. Софья — не тёмная лошадка, которую первый раз увидят судьи. Её знают, она себя зарекомендовала, поэтому и вторая оценка у неё будет немножко другая, чем у новичка. А то, как она умеет собираться в решающие моменты, даёт шанс на хорошие баллы и за элементы. Сейчас важно исполнять их чисто, поскольку коэффициент исполнения варьируется от -5 до +5 баллов. И, чтобы набрать больше, нужно грамотно ставить программу и делать элементы только на плюсы. Соня на это способна», – цитируют Бутырскую «Известия».

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