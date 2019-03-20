Леонова: Забияко и Энберт более стабильны, чем Тарасова и Морозов

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, российская фигуристка Алёна Леонова оценила перспективы Натальи Забияко и Александра Энберта на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).



«Наталья Забияко и Александр Энберт пропустили чемпионат Европы из-за травмы, и неизвестно, в какой они форме. Но я могу сказать, что они более стабильны, чем Тарасова и Морозов. У Натальи и Александра есть помарки, но серьёзных ошибок обычно нет. Так что сразу две наши пары могут бороться за победу», – цитирует Леонову издание «Известия».

Мировое первенство по фигурному катанию пройдёт в период с 20 по 24 марта. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

Сегодня, 20 марта, Тарасова и Морозов с мировым рекордом выиграли короткую программу.