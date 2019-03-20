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Медведева: я абсолютно другой человек сейчас

Медведева: я абсолютно другой человек сейчас
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, насколько она изменилась как личность.

«В произвольной я хочу показать свой максимум, чисто откатать свою программу и закончить программу с позитивными эмоциями. Я абсолютно другой человек сейчас, меня окружают другие люди, у них другие характеры.

Может, со временем я смогу объявить, в чём я другая. Но думаю, что стала намного взрослее и сдержаннее. Мне предстоит большой путь, и уверена, что моя личность будет меняться ещё много раз. На данный момент я абсолютно счастлива. Единственное, что я хочу сейчас — это просыпаться с утра, идти в тренажёрный зал, идти на тренировку, катать две программы, и так каждый день. Хотелось бы отгородить себя от того негатива, что скапливается в нашей большой социальной сети.

Потолка не видно. Я знаю, что могу быть намного лучше, чем сейчас. А на медали у меня никогда не было зацикленности. Никогда", — цитирует Медведеву «Р-Спорт».

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