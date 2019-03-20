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Безупречный прокат короткой программы Загитовой на чемпионате мира в Японии

Безупречный прокат короткой программы Загитовой на чемпионате мира в Японии
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова захватила лидерство после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Олимпийская чемпионка, которая выходила на лёд последней в сильнейшей разминке, продемонстрировала свой лучший прокат сезона, набрав 82,08 балла, что всего на 0,43 балла ниже мирового рекорда японки Рики Кихиры, установленного в финале Гран-при. Лучший результат Загитовой ранее был показан на этапе Гран-при в Москве и равнялся 80,78.

Загитова безошибочно исполнила каскад тройной лутц—тройной тулуп, двойной аксель, а также тройной флип во второй половине программы. За все элементы Алина получила надбавки, а оценки за компоненты превысили 9 баллов.

Видео короткой программы Алины Загитовой на чемпионате мира доступно в YouTube Первого канала.

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