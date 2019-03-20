21 спортсмен из 8 стран подозревается в применении кровяного допинга

Прокуратура Германии подозревает как минимум 21 спортсмена из 8 стран в применении кровяного допинга, сообщает BBC.

Государственный прокурор Мюнхена Кай Гребер отметил, что подозреваемые спортсмены представляют пять видов спорта – три зимних и два летних. Под подозрение попали спортсмены из Германии, Австрии, Италии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Хорватии, Словении и США.

Напомним, в феврале полиция Германии задержала спортивного доктора Марка Шмидта из клиники в немецком Эрфурте по подозрению в распространении допинга среди спортсменов. Информация о сотрудничестве специалиста со спортсменами стала известна по итогам антидопингового рейда австрийской и немецкой полицией во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия). Тогда было задержано пять лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана.