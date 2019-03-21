Козловский: соответствовать фаворитам — сложно

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) среди спортивных пар.

«В какую-то секунду я даже не поверил, что мы — здесь, что мы действительно переживаем эти эмоции. Ведь мы живём ради них, преодолевая самих себя. Здесь, в эти семь-восемь минут видна лишь верхушка айсберга, но многие даже не представляют, какая работа каждым из нас проделана, с какими проблемами мы сталкиваемся. Самое сложное — держаться и нарабатывать определённый авторитет.

Мы хотим поддержать наших спортсменов, которые, надеюсь, ещё порадуют — и не только нас, весь мир. Сегодня здесь мы соревновались с теми, кто не просто старше нас, с теми, у кого есть опыт выступления на Олимпиаде, у кого есть опыт побед на них, соответствовать им — это сложно", — цитирует Козловского ТАСС.

Для Бойковой и Козловского это дебютный чемпионат мира. В соревнованиях спортивных пар они стали шестыми.