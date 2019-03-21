Ягудин — о выступлении Лазукина: ай молодец! Просто умничка!

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление российского фигуриста Андрея Лазукина в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Ай молодец! Просто умничка! Первый раз на чемпионате мира! У него было не очень много времени, чтобы спокойно и равномерно готовиться к чемпионату мира. Но он со своей задачей справился.

Короткая программа очень важна — нужно чисто откатать и иметь определённый задел от тех спорстменов, которые вдруг допустят ошибки. Лазукин с этой задачей справился. Четвёрной — идеальный, тройной аксель — тоже очень хорош. Тройной флип — чуть-чуть с помаркой, но это абсолютно не важно», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.