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Лазукин: если честно, после Универсиады хотел залечить болячки

Лазукин: если честно, после Универсиады хотел залечить болячки
Другие / Фигурное катание

Российский фигурист Андрей Лазукин высказался о выступлении в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Новость о поездке на чемпионат мира явилась для меня полной неожиданностью. Понятно, я был первым запасным, готовился так или иначе, хотя, если честно, после Универсиады хотел залечить болячки. Они имеют место быть слегка и сейчас, но это не мешает катанию.

На произвольную программу выйду с боевым настроем. Постараюсь прокататься чисто. Я всегда стараюсь презентовать свои программы, показывать эмоции. Конечно, не всегда это получается. Но я всегда пытаюсь кататься со страстью и хотел бы, чтобы болельщики это увидели», — цитирует Лазукина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

По итогам короткой программы Лазукин занял 11-е место.

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