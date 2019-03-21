Сальников: если человек научился плавать, то не утонет ни в бассейне, ни в жизни

Владимир Сальников, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, прокомментировал премьерный показ сериала, выходящего на телеканале СТС, «Мамы чемпионов».



«По дороге на премьеру сериала у меня были мысли приехать и всех раскритиковать. После просмотра впечатление изменилось. Понравилось, что картина показывает не только жизнь спортсменов в тренировках, скандалах и травмах, но и повседневную, бытовую сторону. Обычно эту сторону спортивной жизни оставляют за кадром.



Мы все хотим, чтобы наши дети достигали вершин. Когда тренер – мама, возникает очень сложная ситуация. Она должна быть железной. Своими изнурительными тренировками приходится причинять боль своему ребёнку. Однако только в этом случае из него вырастет чемпион.



Хотелось бы сказать большое спасибо за то, что взялись за такой важный вид спорта, как плавание. Если человек научился плавать, он не утонет, как и в бассейне, так и в жизни.



Всей группе актёров хочу сделать подарок от федерации плавания, в рамках одного дня подготовки к соревнованиям на базе сборной России. Так группа сможет полноценно окунуться в атмосферу состязаний», – передаёт слова Сальникова корреспондент «Чемпионата» Даниил Журавлёв.



Премьера 20-серийной спортивной драмы «Мамы чемпионов» состоится 1 апреля на телеканале СТС. Роли в сериале исполняют: Екатерина Вилкова, Ирина Розанова, Павел Трубинер, Данил Якутин и другие.

Трейлер сериала можно увидеть в Youtube телеканала СТС.