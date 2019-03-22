Медведева: люди видят только результат того, через что я прохожу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева присоединилась к рекламной кампании Nike Dream Crazier.



«Я очень люблю фигурное катание и всегда хочу от себя большего. Что еще я могу сделать в этой жизни?



Моя мама была фигуристкой. Она рассказывала мне, как я впервые вышла на лед. Мама поставила меня в коньках на лед, я минуту постояла, а потом просто побежала!



Я подросток, и я выиграла два чемпионата мира, два чемпионата Европы, два финала Гран-при, два чемпионата России, была на Олимпийских играх и даже завоевала там две медали.



Фигурное катание – это физическая нагрузка. Но фигурное катание – не только спорт. Это наполовину искусство. Иногда я смотрю в зеркало и спрашиваю себя: «Что еще ты можешь сделать?» Мечта для меня, самое главное – делать все от души. Я вкладываю душу в свое катание. Это не просто творение многих людей. Это исходит от меня. Люди видят только результат того, через что я прохожу.



Когда у меня была травма перед Олимпиадой, врач сказал мне: «У тебя стрессовый перелом». А я ему: «И что?» Он: «Ты не сможешь ходить». И я ответила: «Да бросьте вы, я же буду кататься!» — сказала Медведева в ролике.