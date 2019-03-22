Самодурова: сил и эмоций не было, у меня накопилась усталость

Российская фигуристка Софья Самодурова заявила, что чувствует большую усталость после выступления на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). По итогам короткой и произвольной программ 16-летняя спортсменка набрала 208,58 балла. По окончании проката чемпионка Европы расплакалась.

«Да, я каждый раз стараюсь выложиться на сто процентов, отдать все силы на льду. Я устала. Каждый прокат особенный, сегодня я смогла ещё подняться и доказать себе и своей команде, на что способна.

После акселя-тулупа-риттбергера у меня накопилась усталость. Сил и эмоций не было. Сезон вышел сложным психологически. Тяжело держать себя в форме и не отпускать её.

Хочу передать большой привет Лизе Туктамышевой. Сказать ей, что тебя здесь очень не хватает», — приводит слова Самодуровой «Р-Спорт».

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