Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Россиянка в сумме набрала 237,50 балла и стала чемпионкой мира.

«Молодец, всё удалось. И показала, что может и короткую программу катать, и произвольную. И лучше всех катать и всё делать. Она откаталась потрясающе. В такой тяжёлый момент… Она не была никогда чемпионкой мира. Она себя превозмогла. Она прекрасно здесь тренировалась.

Она настолько оторвалась в короткой программе, что достать её было практически невозможно. Настоящая чемпионка", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзовым призёром стала россиянка Евгения Медведева.