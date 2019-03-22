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Медведева: мне было очень сложно и очень больно

Фото: Maddie Meyer/Getty Images
Медведева: мне было очень сложно и очень больно
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала выступление на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Она завоевала бронзовую медаль.

«Пройдено очень много, правда. Я сегодня горжусь собой, своей командой. Сегодня был сложный день, было много вещей, через которые нужно было пройти, и мы это сделали. Я просто хочу продолжать двигаться дальше, залечиться и двигаться дальше. Мне сегодня было очень сложно и очень больно.

На разминке перед короткой программой я, видимо, потянула бедро, вчера и сегодня стало хуже. Но я уверена, мы через это пройдём, залечим, через неделю начнётся шоу. Эта боль дала мне силы идти дальше, я разозлилась, заглянула в свой резерв и сделала всё, что могла.

За последний год меня много сомнений терзает, но когда это было на тренировках, я оборачивалась, смотрела за бортик, видела Брайана Орсера, Трейси Уилсон, Мишу Ге и знала, что я не одна. Я благодарна им за поддержку, благодарна им за то, где я сейчас. Мы вместе прошли это, они пропускают всё через сердце, я это знаю", — цитирует Медведеву ТАСС.

Золото чемпионата мира выиграла россиянка Алина Загитова. Серебряным призёром стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, у Медведевой — бронза
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