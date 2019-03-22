Орсер: в эмоциональном плане сезон для Медведевой похож на американские горки

Канадский специалист Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал бронзовую медаль 19-летней спортсменки на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«В эмоциональном плане сезон был похож на американские горки… Но я всегда полагаю, что для изменений, которые были необходимы Евгении, нужно 18 месяцев. Тогда будет видна большая разница. Пока у нас было только 10 месяцев, поэтому лучшее ещё впереди.

Поддержка была очень важна и очень чувствовалась. Спасибо за это!» — цитирует Орсера телеканал «360».

Победительницей чемпионата мира по фигурному катанию стала россиянка Алина Загитова. Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Чемпионка Европы Софья Самодурова продемонстрировала восьмой результат.