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Орсер: в эмоциональном плане сезон для Медведевой похож на американские горки

Орсер: в эмоциональном плане сезон для Медведевой похож на американские горки
Другие / Фигурное катание

Канадский специалист Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал бронзовую медаль 19-летней спортсменки на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«В эмоциональном плане сезон был похож на американские горки… Но я всегда полагаю, что для изменений, которые были необходимы Евгении, нужно 18 месяцев. Тогда будет видна большая разница. Пока у нас было только 10 месяцев, поэтому лучшее ещё впереди.

Поддержка была очень важна и очень чувствовалась. Спасибо за это!» — цитирует Орсера телеканал «360».

Победительницей чемпионата мира по фигурному катанию стала россиянка Алина Загитова. Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Чемпионка Европы Софья Самодурова продемонстрировала восьмой результат.

Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, у Медведевой — бронза
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