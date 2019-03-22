Загитова: спасибо всей моей команде за то, что они меня терпели

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от завоевания золотой медали на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
«Тяжёлая медаль, и она так же тяжело давалась. Хочу сказать огромное спасибо всей моей команде за то, что они меня терпели. У нас получилось показать хороший результат.
Пойдём ли теперь вместе есть суши? Пока держу себя в тонусе, потому что у меня ещё показательные выступления. А потом можно съесть что-то вкусное. Ну а потом у меня шоу по Японии», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
Серебряным призёром соревнований стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзу завоевала россиянка Евгения Медведева.
Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.
Загитова: спасибо всем, кто помогал мне в эти трудные моменты
Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, у Медведевой — бронза