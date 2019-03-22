Загитова: спасибо всей моей команде за то, что они меня терпели

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от завоевания золотой медали на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).



«Тяжёлая медаль, и она так же тяжело давалась. Хочу сказать огромное спасибо всей моей команде за то, что они меня терпели. У нас получилось показать хороший результат.



Пойдём ли теперь вместе есть суши? Пока держу себя в тонусе, потому что у меня ещё показательные выступления. А потом можно съесть что-то вкусное. Ну а потом у меня шоу по Японии», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Серебряным призёром соревнований стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзу завоевала россиянка Евгения Медведева.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

Загитова: спасибо всем, кто помогал мне в эти трудные моменты