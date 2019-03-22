Медведева: очень тяжёлый для меня сезон, отобраться на ЧМ было непросто

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала завоевание бронзы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).



«Я очень довольна выступлением в короткой и произвольной программах. Находиться здесь — это великолепное чувство. Очень тяжёлый для меня сезон, и было очень непросто отобраться сюда. Но мы справились. Очень горжусь своей командой, каждым членом. Со мной работало много людей, и я горжусь всеми нами, собой. Порадуюсь несколько дней, потом успокоюсь, чтобы ещё больше работать.



Как проходила подготовка? Проделали в два раза больше работы, чем обычно. Я впервые ежедневно отрабатывала произвольную программу, и порой не по одному разу, а по несколько. Я была полностью готова к этим соревнованиям. У нас было примерно три с половиной недели, и мы работали в поте лица. И в конечном счёте мы завоевали медаль», — сказала Медведева на пресс-конференции.

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