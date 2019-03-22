Загитова: мне нужно было доказать самой себе, что я способна добиться победы

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела доказать, что победа на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году была не случайностью.

«На Олимпийских играх многие считали, что я слишком быстро ворвалась, добилась этого успеха, а в этом сезоне мне нужно было доказать, прежде всего самой себе, что я способна добиться победы. Подготовка к этому чемпионату, как и к другим соревнованиям сезона, была сложной. И я хочу сказать большое спасибо тренерам, что они помогали мне и верили в меня», — цитирует Загитову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Загитова выиграла чемпионат мира в Сайтаме (Япония) с результатом 237,50 балла. Она стала первой спортсменкой в истории отечественного фигурного катания, выигравшей все значимые мировые турниры.