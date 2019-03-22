Поздняков: Загитова и Медведева доказали, что россиянкам по-прежнему нет равных

Президент ОКР Станислав Поздняков поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с успешным выступлением на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). Олимпийская чемпионка Загитова впервые стала чемпионкой мира, а Медведева с четвёртого места после короткой программы сумела подняться на третье.

«Наши замечательные спортсменки в очередной раз продемонстрировали на льду высочайшее мастерство, неподражаемый артистизм и победный дух. Учитывая популярность женского одиночного катания в Японии и силу местных фигуристок – таких, как Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото, нетрудно себе представить, с какой серьезной конкуренцией столкнулись Алина и Женя. А ведь были ещё и непредвиденные трудности. Например, олимпийская чемпионка и теперь уже чемпионка мира 2019 года Алина Загитова из-за допинг-контроля покинула каток после короткой программы лишь в три часа (!) ночи.

Тем приятнее, что в очень непростых для себя условиях россиянки не дрогнули. Как и на Олимпийских играх в Пхёнчхане, наши девушки вновь заставили говорить о себе в восторженных тонах, доказав, что в женском одиночном катании России по-прежнему нет равных.

Браво, Алина! Спасибо, Женя!

Также хотел бы отметить уверенное выступление российских дуэтов в соревнованиях спортивных пар. Евгения Тарасова и Владимир Морозов к олимпийскому серебру Пхёнчхана прибавили медаль чемпионата мира такого же достоинства, а Наталья Забияко и Александр Энберт впервые стали бронзовыми призёрами столь крупного турнира.

Такие результаты, безусловно, вселяют оптимизм и уверенность в том, что на предстоящих в 2022 году Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы будут главными претендентами на самые высокие награды», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.