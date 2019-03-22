Авербух: Загитова — действительно абсолютная чемпионка по всем статьям

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух подвёл итоги чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала россиянка Алина Загитова. Её соотечественница Евгения Медведева стала третьей.

«Сезон действительно очень непростой, и хочется сказать, что всё считается по результатам. Конечно, это безоговорочная победа Алины Загитовой и всего тренерского штаба катка „Хрустальный“ — Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, ещё и подтверждённое серебром Элизабет Турсынбаевой. Она впервые в истории женского катания показала четверной сальхов.

Были разные высказывания, фантазии на тему. Мне кажется, что всем тренерам надо либо высказываться на льду, либо уже ни о чём не говорить. Фантастический результат Загитовой, очень хочется похвалить её за второй каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Важно, что, несмотря на колоссальный отрыв в короткой программе, она не позволила себе смалодушничать и как-то облегчить программу, что она шла на полную выкладку в произвольной. Она действительно абсолютная чемпионка по всем статьям.

Я очень рад за Женю Медведеву. Конечно, мы сейчас радуемся бронзовой медали двукратной чемпионки мира и Европы, про это забывать не надо. Мы радуемся бронзе именно по итогам сложнейшего сезона, когда она и не могла попасть в финал Гран-при, отобраться в сборную России. А здесь всё-таки обошла на две десятых балла Рику Кихиру. Я думаю, что это такое вознаграждение за путь и стремление к победе. Но уверен, что в амбициях Жени Медведевой всё-таки быть чемпионкой», — цитирует Авербуха телеканал «360».