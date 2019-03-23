Члены университетской команды из США обвиняются в сексуальных домогательствах

Бывший медицинский стажёр спортивного отдела Калифорнийского университета в Бёркли Пэйдж Корнелиус обвинила в домогательствах игроков и тренеров команды по американскому футболу Golden Bears, представляющей учебное заведение.



Корнелиус подробно изложила все обвинения в посте на «Фейсбук». Девушка также сообщила, что один из тренеров насильно обнимал и целовал её в нерабочее время.



Университет передал данные в собственное Управление по предупреждению домогательств и дискриминации. Руководство университета заявило, что знает об обвинениях, и готово принять любые дисциплинарные меры.



Сама девушка находится в стрессовом состоянии и после одного из инцидентов уволилась из университета по медицинским показаниям.



Тренер университетской футбольной команды Джастин Уилкокс полностью поддерживает расследование по отношению к своим подопечным.



«Мы очень серьёзно относимся к этим обвинениям. Мы не допустим такого в нашем университете и нашей футбольной команде», – цитирует Уилкокса TMZ.