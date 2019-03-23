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Члены университетской команды из США обвиняются в сексуальных домогательствах

Члены университетской команды из США обвиняются в сексуальных домогательствах
Другие / Прочие виды спорта

Бывший медицинский стажёр спортивного отдела Калифорнийского университета в Бёркли Пэйдж Корнелиус обвинила в домогательствах игроков и тренеров команды по американскому футболу Golden Bears, представляющей учебное заведение.

Корнелиус подробно изложила все обвинения в посте на «Фейсбук». Девушка также сообщила, что один из тренеров насильно обнимал и целовал её в нерабочее время.

Университет передал данные в собственное Управление по предупреждению домогательств и дискриминации. Руководство университета заявило, что знает об обвинениях, и готово принять любые дисциплинарные меры.

Сама девушка находится в стрессовом состоянии и после одного из инцидентов уволилась из университета по медицинским показаниям.

Тренер университетской футбольной команды Джастин Уилкокс полностью поддерживает расследование по отношению к своим подопечным.

«Мы очень серьёзно относимся к этим обвинениям. Мы не допустим такого в нашем университете и нашей футбольной команде», – цитирует Уилкокса TMZ.

Источник: TMZ Сообщить об ошибке
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