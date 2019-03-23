Синицина и Кацалапов завоевали серебро на чемпионате мира по фигурному катанию

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме завершились соревнования в танцах на льду. Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми.

Чемпионат мира. Сайтам, Япония



Танцы на льду. Итоговый результат



1. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 222,65

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 211,76

3. Мэдисон Хуббелл – Захари Донохью (США) — 210,40

4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 208,52

5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) — 205,62

6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 204,92

7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) — 200,92

8. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) — 199,18

9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,06

10. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) — 188,10

11. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) — 183,30

12. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) — 180,93.