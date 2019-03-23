Андрей Букин: Иван и Александра в конце сезона показали свой лучший прокат

Олимпийский чемпион Андрей Букин поделился впечатлениями от проката сына, Ивана, и его партнёрши Александры Степановой на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) в соревнованиях в танцах на льду. Российский дуэт занял четвёртое место.

«Об оценках судить не могу, слишком предвзято буду это делать. В целом мы довольны занятым местом, ребята откатались хорошо. Как судьи там решают — это уже их проблемы. Ребята откатались сильно, мощно и в конце сезона показали свой лучший прокат. Мы довольны. Замечательный результат, сезон закончили на хорошей ноте.

Прекрасно, что получили три квоты, очень рад за всех нас. Такого, к несчастью, не было давно», — цитирует Андрея Букина телеканал «360».

По его мнению, российские танцевальные пары могут претендовать на золотые медали, однако для этого нужно работать в несколько раз больше лидеров.



«За медали надо бороться всегда, за золото надо бороться, ведь все спортсмены хотят победить. Значит, надо быть сильнее в два раза, в три даже, дольше и больше работать. Но побеждать надо обязательно, надоели уже все эти товарищи, которые давно наверху. Их пора побеждать», — добавил Букин.