Загитова: Масару готова даже лучше, чем я. Она мне помогала морально и физически

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своём питомце — собаке Масару.

«Масару сейчас в хорошей спортивной форме. Готова даже лучше, чем я. Она мне помогала морально и физически. Каждое утро с ней бегаю, так что она очень сильно мне помогает. Готова ли выпустить её на турниры? Поживём — увидим. Но у неё уже есть платье. Какого оно цвета — секрет», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Загитова выиграла золотую медаль. Для 16-летней россиянки этот титул стал первым в карьере. Таким образом, Загитова стала единственной российской фигуристкой, которая побеждала на всех значимых турнирах: Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, финале Мирового гран-при, а также на национальном первенстве.