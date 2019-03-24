Павлова — о звании «Новичок года»: будем дальше работать над силой и скоростью

Российская биатлонистка Евгения Павлова подвела итог сезона-2018/19, в котором она была признана IBU «Новичком года». В общем зачёте Кубка мира Евгения, из-за болезни пропустившая часть сезона, заняла 33-е место.

«Плюс в том, что это очень большой опыт для меня. Пропустила половину сезона, но теперь буду знать, как готовиться к такой плотности стартов. Будем дальше работать над силой, над скоростью, над стрельбой, над всем.

Сейчас поеду в Тюмень к команде, до конца долечусь, потом буду тренироваться, закатываться, пока команда выступает. Потом – как скажет тренер, может, на Камчатку. Я тренеру доверяю, обсудим», — сказала Павлова Kalashnikov.Media.

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