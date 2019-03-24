Грайс: тренировать американцев тяжелее, потому что у них нет биатлонных идолов

Немецкий биатлонист Михаэль Грайс, который в сезоне-2018/19 тренирует спортсменов из США, поделился впечатлениями от успеха своей подопечной Клэр Игэн, которая взяла бронзу в масс-старте в финале Кубка мира.

«Это первый подиум, очень тяжёлая борьба для Клэр. У неё был очень хороший сезон, иногда она была очень близка к победе, совсем немного ей недоставало. Сейчас она очень счастлива. Она это заслужила. А теперь время наконец отметить.

В чём отличие работы в Германии и в США? Самое большое отличие в том, что в Германии у нас гораздо больший базис и гораздо сильнее противостояние, начиная с 14-15 лет. У немцев есть настоящие идолы, которых они видят прямо перед собой. В США с этим сложно. Нам повезло, что Тим Берк и Ло Бэйли присоединились к нам. Они довольно известны в США для биатлонистов. Это важно — сохранять опытных спортсменов, как в Германии.

Продолжу ли тренировать? У меня контракт только на этот год. В команде будут изменения, мы узнали, что лидер нашей команды покидает её в поисках новых вызовов. Так что нам придётся сначала обсудить, что будет дальше. Но я открыт к предложениям, будет точно интересно», — сказал Грайс Kalashnikov.Media.

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