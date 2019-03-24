Мартен Фуркад: конец моей красивой победной серии

Французский биатлонист Мартен Фуркад подвёл итоги сезона и обратился к брату Симону, который ранее объявил о завершении спортивной карьеры.



«Конец великого приключения для Симона Фуркада, конец моей красивой победной серии и конец сезона для всех нас. Это был очень тяжёлый сезон. Сейчас нужно отдохнуть, прежде чем думать о подготовке с прицелом на следующую зиму.

Как и каждый год, поздравляю спортсменов, которые провели этот сезон, и особенно Йоханнеса Бё. Спасибо партнёрам за поддержку и ещё раз спасибо за вашу любовь!" — написал Фуркад в своём «инстаграме».

Пятикратный победитель Кубка мира Мартен Фуркад закончил сезон на 12-м месте в общем зачёте. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, россиянин Александр Логинов стал вторым.