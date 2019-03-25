Гандболистка Родригес вернулась в «Ростов-Дон» после травмы

25 марта разыгрывающая гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной Бразилии Ана Паула Родригес провела первую после долгого перерыва тренировку с ростовской командой.



12 мая 2018 года во время матча с «Вардаром» в рамках «Финала четырёх» Лиги чемпионов в Будапеште спортсменка получила серьёзную травму – разрыв ахиллова сухожилия, 15 мая была прооперирована в столице Венгрии, после чего начался долгий период восстановления.

«Чувствую себя хорошо. Очень рада, что вернулась в команду. Даже верится с трудом, что это произошло. Сложно подобрать правильные слова, чтобы описать моё состояние. Когда я смогу играть? Это непростой вопрос. Но каждый день я упорно работаю и делаю всё возможное, чтобы скорее вернуться на площадку. Все эти месяцы я очень скучала по девочкам. И вот, наконец, я снова здесь!» — приводит слова Родригес пресс-служба команды.