Министр пообещал помочь уволенной за фото в честь Универсиады учительнице

Глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу Татьяну Кувшинникову, которая была вынуждена уволиться из школы после публикации фото в купальнике в поддержку зимней Универсиады в Красноярске



«Я считаю, что современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни и спорт. Возможно, тут противоречия поколенческие существуют. Тут три игрока — это ребёнок, учитель и родители. Нельзя сказать, кто главный. Видимо, вылезла проблема культурологическая — нетерпимости друг к другу, невозможности обсудить ситуацию. Хотя я не вижу ничего предосудительного в увиденных фотографиях. Татьяна — спортсмен, она участвует в организации, которая занимается моржеванием. Она пропагандирует исключительно здоровый образ жизни, поддерживает здоровье. Что плохого в том, что она лишний раз не уйдет на больничный? Мы сейчас продолжаем разбираться, но я уже сейчас могу сказать, что мы не оставим Татьяну без работы, нам нужен каждый педагог, особенно такой талантливый и энергичный.



Здесь не было такого сигнала ни на уровне руководства школы, ни на уровне комитета. Мы сейчас внимательно всё изучим, поговорим ещё с коллегами и родителями. И сделаем выводы для всего сообщества, чтобы похожие ситуации не повторялись,» — цитирует Костенко Nation News.

Учительнице пришлось уволиться из-за фото в купальнике в честь Универсиады