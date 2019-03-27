Ягудин: зачем Загитовой и Медведевой командный чемпионат мира?

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал отсутствие Алины Загитовой и Евгении Медведевой в заявке сборной России на командный чемпионат мира в Фукуоке (Япония).



«Меня это не удивило. А зачем им этот турнир? Для такой великой спортивной державы, как Россия, важно завоевывать медали чемпионатов Европы и мира. Командный турнир — чисто коммерческое соревнование, которое наполовину показательные выступления, наполовину соревнования», – цитирует Ягудина «Р-Спорт».

Напомним, на прошлой неделе Загитова выиграла чемпионат мира в Сайтаме (Япония) и стала первой российской фигуристкой, выигрывавшей все возможные титулы. Медведева выиграла бронзовую медаль мирового первенства.