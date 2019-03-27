ВФЛА и IAAF в ближайшее время подпишут соглашение о выплате долга

Сегодня, 27 марта, в Осло прошла рабочая встреча президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) — председателем Руне Андерсеном и советником Джонатаном Тейлором, сообщается на сайте ВФЛА.



На встрече обсуждались вопросы выполнения критериев дорожной карты по восстановлению ВФЛА. Их осталось два — выплата долга ВФЛА перед IAAF и завершение ситуации с проверкой данных проб Московской лаборатории.

В настоящий момент IAAF ждёт от ВАДА итоговых результатов по проверке данных и перепроверке подозрительных проб Московской лаборатории. Окончательное решение этого вопроса произойдёт в июне текущего года.



Задолженность ВФЛА составляет более $ 3,22 млн, в данной сумме не учтён счёт за период с 1 января по 31 марта 2019 года, который IAAF должна направить в адрес ВФЛА в конце апреля. В начале марта российская сторона направила в международную ассоциацию проект юридического соглашения, которое устанавливает порядок и сроки расчётов, а также другие правовые основания для производства платежей. Во время встречи стороны обсудили данный документ, внесли предложения по его доработке. Сообщается, что подписание договора состоится в самое ближайшее время после обоюдных юридических консультаций.



Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведённого комиссией ВАДА во главе с Ричардом Паундом.